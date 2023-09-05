В Суздале торжественно открыли новый мост через реку Мжара. В Суздале после семи месяцев работ,...

В Суздале торжественно открыли новый мост через реку Мжара.В Суздале после семи месяцев работ, открыли мост через реку Мжара. Прямой путь в древний город вновь открыт. Все подробности у Никиты Тарбеева.Назвать этот проект реконструкцией можно только с натяжкой: старый мост через Мжару попросту разобрали и собрали на его месте новый. Дорожное полотно стало шире на два метра, здесь появилось освещение- четырнадцать световых опор и ливневая канализация с системой очистки.Виктор Кузнецов, руководитель проекта:- Воду с моста, которая идёт по лоткам, собирает, очищает и с проезжей части. Стекает в приёмный колодец, потом в пропускной и очистной.Стоимость объекта - почти девяносто миллионов рублей. Это средства областного бюджета. Работы здесь начались в феврале. Нижегородский подрядчик должен был сдать мост в середине осени, но получилось опередить график на месяц.Для Суздаля это только начало. На текущий момент в древнем городе идут строительные работы еще на 30-ти объектах уличной сети.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- По нашей программе привести все мосты в городе в ближайшее время. Все дорожное покрытие, пешеходные тропы. Вы знаете, что на этот еще год запланировано начало ремонта по улице Ленина, по улице Кремлёвской, Лебедева, Варганова, Старой, Теремки и многие другие."Обмыли" новый объект вместе с суздальскими коммунальщиками. Первой по мосту прошла поливальная машина по имени "Бродяга".А вот и первые автомобилисты, которые опробовали путепровод. Ирина Шувалова возит детей на учебу в Суздаль. Пользоваться объездной дорогой было неудобно.- Это порядка получаса занимает дополнительно времени. То есть, это очень большой плюс если откроется. Первый большой плюс, конечно, это экономия времени, второй - бюджета.На сегодня из четырех суздальских мостов реконструированы три. На очереди - последний.Сергей Сахаров, глава администрации г.Суздаля:- Буквально через 10 дней мы закрываем еще одну магистраль- еще один мост на улицах Стромынка-Крупской. Так же мостостроительная компания приступает к его ремонту.Этот объект уже сложнее и дороже. Всё-таки Каменка посолиднее почти пересохшей Мжары. Ориентировочный срок завершения работ- июнь следующего года.Никита Тарбеев, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".