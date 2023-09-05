Житель Владимирской области Иван Абрамчук погиб во время проведения специальной военной операции.

Житель Владимирской области Иван Абрамчук погиб во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщила администрация МБОУ «Андреевская СОШ» Судогодского района.Иван Абрамчук родился в 1981 году. Был мобилизован и отправлен в зону СВО, где служил механиком-водителем инженерно-сапёрной роты. Он погиб 8 августа 2023 года во время выполнения боевой задачи. Герой посмертно награждён орденом Мужества.«Это наш долг: помнить, что в стенах нашей школы учился отважный человек, мужественный воин, достойный гражданин России, истинный патриот своего Отечества», – написали представители Андреевской СОШ в соцсетях.