Древняя столица встретила княжескую дружину Александра Невского.

Древняя столица встретила княжескую дружину Александра Невского.В минувшие выходные Владимир отметил 1033-летие. В этом году программу Дня города «Владимир мудростью предков и силою юных храним» посвятили многовековой истории областной столицы. В субботу по традиции центр стал пешеходным. Попасть туда можно было только через металлоискатель. К ограничениям горожане отнеслись с пониманием: безопасность превыше всего.Театралка для детейНа празднике каждый нашёл себе занятие по душе. Всё пространство исторического центра наполнилось выступлениями артистов и музыкантов, арт-объектами, выставками ремесленников и художников.Театральную площадь отдали самым маленьким: работали аттракционы, было много развлечений, творческих мастерских и перформансов. Но детей больше всего привлекала воздушная гимнастка. Девушка не только показывала номера во всех отношениях на высоте, но и давала мастер-классы. Единственное ограничение – юбки и платья.С пиццей, но без шаурмыВоздух пропитан такими ароматами, что невозможно пройти мимо: шашлыки, люля, самса, плов, пироги... Для сладкоежек – яблоки в карамели, бананы в шоколаде, мёд и продукция из него. Из необычного – орехи в сиропе, иван-чай и варенье из сосновых шишек. Кстати, последнее продегустировала и узнала секретный рецепт производителя.– В мае мы собираем молодые сосновые шишки. Потом варим сироп, туда добавляем главный лесной ингредиент, всё вместе стоит на огне ещё часа 2,5. Это не только вкусно, но и хорошо помогает от простуды, гриппа, кашля, укрепляет сердце и дёсны. По такому рецепту ещё моя бабушка варенье готовила, поэтому домашние почти никогда не болели, – рассказал Александр.На Соборной площади толпу любопытных собрал повар Ильгиз Маракаев. Главная фишка – знакомые блюда, но в упрощённом варианте – на основе хлебобулочных изделий. Пока в микроволновке доготавливались ватрушки из бубликов, Ильнар приступил к приготовлению «Маргариты»... из белого хлеба.– «Маргарита» – сама романтичная из пицц, – говорил Ильгиз, срезая с батона хрустящие корочки. – В Италии есть даже памятник Маргарите, правда, не пицце, а девушке. Существует красивая легенда: якобы возлюбленный юной дамы, которая любила поесть, захотел порадовать её чем-нибудь простым, но необычным. Он взял самые незатейливые ингредиенты – тесто, сыр, базилик и помидоры. Возлюбленной блюдо так понравилось, что она согласилась выйти замуж за этого юношу. А пиццу назвали в честь неё.Кстати, упрощённый вариант знаменитой «Маргариты» был готов через семь минут.Одним словом, во вкусностях недостатка не было. Единственное, чего гости не нашли на празднике, – шаурма...Национальный колоритВ Липках царила особая атмосфера: чеченские шашки, узбекские тюбетейки, татарский чак-чак и многое другое. На протяжении нескольких лет диаспоры народов области знакомят гостей со своими традициями. И в этот раз владимирцы с нескрываемым восторгом окунались в удивительный мир ярких национальных мелодий, ритмов, танцев, а истинные гурманы оценили тонкости приготовления узбекского и таджикского плова и смогли почувствовать разницу вкусов.«Княже прибыл»В воскресенье в Загородном парке прошёл исторический фестиваль «Александрова дорога – 2023», посвящённый 760-летию со дня кончины святого благоверного князя Александра Невского.Гости смогли окунуться в эпоху XIII века. При входе – несколько навесов из ткани. Под первым – житель древнего Суздаля делает мошну: небольшой поясной мешочек для мелочей.Неподалёку от него слышен стук молота – это чеканит монеты Алексей Иванов.– Я строитель, но лет 30 назад увлёкся исторической реконструкцией и понял, что жить без этого не могу, – говорит он и протягивает монету, на которую в эпоху Невского можно было купить целую овцу.На главной площади тем временем встречали княжескую дружину. Всадники показали удаль молодецкую и умение владеть старинным оружием.Мнение экспертаЗаместитель начальника городского управления культуры и туризма Наталья Литвинова:– Участники похода – всадники в доспехах XIII века – воссоздали поход Александра Невского от Чудского озера, места знаменитого Ледового побоища, до Феодоровского монастыря в Городце Нижегородской области, где умер полководец. Поход стартовал в середине июля и охватывает восемь регионов России, связанных с именем великого князя. Участники пройдут более 2300 километров. Торжественный финал состоится в Городце Нижегородской области.