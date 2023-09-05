До массового использование цифрового рубля должно пройти еще несколько лет, но мошенники уже стали пользоваться новым, еще не всем знакомым понятием. Во владимирском отделении Банка России

До массового использование цифрового рубля должно пройти еще несколько лет, но мошенники уже стали пользоваться новым, еще не всем знакомым понятием. Во владимирском отделении Банка России рассказали о том, как не попасть на удочку аферистов. Цифровой рубль – новый вид денег. В отличие от безнала, у рубля будет собственный электронный код (файл), который при желании