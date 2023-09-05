В четверг, 7 сентября, во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт общегородской диктант.

В четверг, 7 сентября, во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт общегородской диктант. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры.Традиционное мероприятие приурочено к Международному дню грамотности. Задание для диктанта сформируют по произведениям И.С. Шмелёва. В 2023 году исполняется 150 лет со дня рождения этого выдающегося русского писателя и философа. Читать и проверять текст будут преподаватели кафедры русского языка ВлГУ.Проверить свои знания и узнать результат сможет любой гражданин. Участникам диктанта вручат памятные сертификаты. Подробности акции можно узнать .