Владимирская область полностью перейдет на оплату за тепло в домах только в течение отопительного...
Владимирская область полностью перейдет на оплату за тепло в домах только в течение отопительного сезона.
В прошлые годы за тепло большинство жителей платило равномерно в течение 12 месяцев (схема 1/12), и в конце периода людям порой приходили так называемые 13-е квитанции. Проконтролировать правильность начисления плательщикам было сложно, как следствие – нарекания и споры, отметил губернатор региона Александр Авдеев.
- Далее будем платить за централизованное отопление только в холодные 7 месяцев, когда батареи греют (схема 1/7), сообщил глава области.
Это будет сделано постепенно, с отопительного сезона 2023/2024 на такую схему перейдут 12 муниципальных образований:
- г. Владимир
- г. Камешково
- ЗАТО г. Радужный
- г. Собинка
- Березниковское сельское поселение Собинского района
- г. Юрьев-Польский
- Красносельское и Небыловское сельские поселения Юрьев-Польского района
- Брызгаловское и Вахромеевское сельские поселения Камешковского района
- Григорьевское сельское поселение Гусь-Хрустального района
- посёлок Городищи Петушинского района.
В сезоне 2024/2025 эта схема будет работать и во всех остальных 66 муниципальных образованиях.
- Чтобы сделать расчёты за отопление более понятными и доступными для жителей, необходимо за год «оприборить» как можно больше многоэтажек и постараться перевести на индивидуальное отопление значительную часть 2- и 3-этажных домов, также считает Авдеев.
- В малоэтажном жилье с централизованным отоплением, где нет подвалов и не поставишь общедомовые приборы учёта, разумно переводить на индивидуальное газовое отопление, - предложил губернатор. - Это в 2-3 раза уменьшить плату за тепло. И при переходе на газ в регионе действуют субсидии до 250 тысяч рублей.
Фото: https://www.pxfuel.com