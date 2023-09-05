Владимирская область полностью перейдет на оплату за тепло в домах только в течение отопительного...

Владимирская область полностью перейдет на оплату за тепло в домах только в течение отопительного сезона.В прошлые годы за тепло большинство жителей платило равномерно в течение 12 месяцев (схема 1/12), и в конце периода людям порой приходили так называемые 13-е квитанции. Проконтролировать правильность начисления плательщикам было сложно, как следствие – нарекания и споры, отметил губернатор региона Александр Авдеев.- Далее будем платить за централизованное отопление только в холодные 7 месяцев, когда батареи греют (схема 1/7), сообщил глава области.Это будет сделано постепенно, с отопительного сезона 2023/2024 на такую схему перейдут 12 муниципальных образований:- г. Владимир- г. Камешково- ЗАТО г. Радужный- г. Собинка- Березниковское сельское поселение Собинского района- г. Юрьев-Польский- Красносельское и Небыловское сельские поселения Юрьев-Польского района- Брызгаловское и Вахромеевское сельские поселения Камешковского района- Григорьевское сельское поселение Гусь-Хрустального района- посёлок Городищи Петушинского района.В сезоне 2024/2025 эта схема будет работать и во всех остальных 66 муниципальных образованиях.- Чтобы сделать расчёты за отопление более понятными и доступными для жителей, необходимо за год «оприборить» как можно больше многоэтажек и постараться перевести на индивидуальное отопление значительную часть 2- и 3-этажных домов, также считает Авдеев.- В малоэтажном жилье с централизованным отоплением, где нет подвалов и не поставишь общедомовые приборы учёта, разумно переводить на индивидуальное газовое отопление, - предложил губернатор. - Это в 2-3 раза уменьшить плату за тепло. И при переходе на газ в регионе действуют субсидии до 250 тысяч рублей.Фото: https://www.pxfuel.com