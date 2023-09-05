Соревнования прошли во Владимирской области. В Суздаль приехали более 1,5 тысячи спортсменов из 29 регионов страны. На Первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги наши

Соревнования прошли во Владимирской области. В Суздаль приехали более 1,5 тысячи спортсменов из 29 регионов страны. На Первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги наши спортсмены завоевали высокие награды. В своей категории Анна Фурманова заняла 1 место, “серебро” у Сергея Бычкова и Владимира Антонова. Третье место заняли спортсмены Даниил Буров, Алина Никольская, Егор Солодовников