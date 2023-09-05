Владимиру присвоено звание Город трудовой доблести. На заседании российского организационного...

Владимиру присвоено звание "Город трудовой доблести".На заседании российского организационного комитета «Победа» Президент Владимир Путин объявил новых обладателей звания «Город трудовой доблести».- Среди перечисленных городов был назван и наш город Владимир, - сообщил глава областного центра Дмитрий Наумов.Это важный исторический момент для города и его жителей, героизм которых позволил одержать Великую Победу.Фото: пресс-служба администрации города Владимира.