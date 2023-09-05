Александр Авдеев направил ходатайство о присвоении звания городу Президенту. Владимир Путин идею поддержал, сообщили в правительстве области. Почетное звание “Город трудовой

Александр Авдеев направил ходатайство о присвоении звания городу Президенту. Владимир Путин идею поддержал, сообщили в правительстве области. Почетное звание “Город трудовой доблести” присваивают городам, жители которых внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне – трудились на промышленных предприятиях, производили военную и гражданскую продукцию. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Жители Владимира внесли большой вклад в