За этот проект администрация города готова заплатить более 15,5 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Госзакупок. Проектировщика должны будут определить уже к 26

За этот проект администрация города готова заплатить более 15,5 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Госзакупок. Проектировщика должны будут определить уже к 26 сентября. На выполнение работ, согласно техзаданию, отводится около месяца – начало установлено на 11 октября, а окончание на 7 декабря. Общая площадь благоустройства перед ж\д вокзалом – 2, 8