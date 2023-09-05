В региональном центре начальник пожарного поезда почти полгода использовал служебное положение, чтобы воровать топливо для личных нужд.

В региональном центре начальник пожарного поезда почти полгода использовал служебное положение, чтобы воровать топливо для личных нужд. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Владимирской области.Руководитель отвечал за состояние поезда. В частности, у мужчины имелась топливная карта, которой он распоряжался вполне свободно и в 2022 и 2023 годах заправлял личный автомобиль. Чтобы скрыть факты воровства казённого топлива, начальник вносил в отчёты о расходах ГСМ ложные данные.Тайное стало явным в ходе организованной правоохранителями проверки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, и руководителю дали штраф в 150 тыс. рублей. Отмечается, что в настоящее время приговор суда вступил в законную силу.