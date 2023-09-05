Во Владимире открыли филиал Приволжского медицинского исследовательского института. Он должен стать кузницей медицинских кадров в регионе.

Во Владимире открыли филиал Приволжского медицинского исследовательского института. Он должен стать кузницей медицинских кадров в регионе.Обучение уже начали 130 будущих врачей разных специальностей. В учреждении они получат знания по 15 направлениям.«Многолетнюю мечту жителей области осуществил наш губернатор Александр Авдеев. Это, поистине, историческое решение. Хочу выразить благодарность Александру Александровичу за этот прорыв! Надеемся, что кадровая проблема в медицине в нашем регионе сойдёт на нет», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.