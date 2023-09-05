Убийство произошло в январе этого года, тогда компания из трех человек собралась в квартире у бывшей сожительницы осужденного. Между хозяйкой и гостем случился конфликт. Он попросил

Убийство произошло в январе этого года, тогда компания из трех человек собралась в квартире у бывшей сожительницы осужденного. Между хозяйкой и гостем случился конфликт. Он попросил потерпевшего успокоить свою возлюбленную, ссора вспыхнула уже между между мужчинами. В результате злоумышленник схватил нож и нанес 4 удара в грудь и плечо. Потерпевший скончался в квартире. Как сообщили