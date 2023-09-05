Грозит до 15 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Во Владимирском областном суде проходит судебный процесс над гражданином Грузии. Фридона Сулаквелидзе

Грозит до 15 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Во Владимирском областном суде проходит судебный процесс над гражданином Грузии. Фридона Сулаквелидзе обвиняют в ношении статуса «вора в законе». В связи с этим на мужчину и было заведено уголовное дело. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В ходе