Сегодня на улице Полины Осипенко, №12 разгорелся пожар в пекарне “Добрые булки”. Огонь возник на кухне, сообщили в пресс-службе МЧС Владимирской области. Спасатели получили сообщение о

Сегодня на улице Полины Осипенко, №12 разгорелся пожар в пекарне “Добрые булки”. Огонь возник на кухне, сообщили в пресс-службе МЧС Владимирской области. Спасатели получили сообщение о пожаре в 17:48. Тушить возгорание выехали 19 человек и 6 машин. Огонь распространился на площадь 1 квадратный метр. Пожар удалось быстро потушить. Из жилого дома, в котором находилась пекарня,