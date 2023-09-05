Во Владимирской области по суду фирма заплатит свыше 320 миллионов рублей одному из бывших...

Во Владимирской области по суду фирма заплатит свыше 320 миллионов рублей одному из бывших собственников.Истица вышла из состава участников ООО "Омега" (Муром) по заявлению от 19 марта 2022 года. Оценив свою долю в 320 730 500 руб. Однако эти деньги ей до сих пор не выплатили. Чем, по мнению истицы, нарушили устав общества и ряд федеральных законов.Арбитражный суд сделал вывод о законности предъявленных истцом требований. В ее пользу взыскана задолженность в сумме 320 730 500 рублей и госпошлина - 200 000 рублей.Решение может быть обжаловано.Фото https://www.pxfuel.com