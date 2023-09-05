Во Владимирской области сбивший полицейского водитель заключен под стражу. Об этом сообщил нам...

Во Владимирской области сбивший полицейского водитель заключен под стражу.Об этом сообщил нам сейчас прямо из зала суда корреспондент "Вестей" Никита Тарбеев.Напомним, что накануне сотрудники МО МВД России «Ковровский» преследовали автомобиль "Газель", водитель которого не остановился по их требованию и пытался скрыться. В целях задержания сотрудники патрульно-постовой службы перекрыли ему дорогу. Но водитель продолжил движение и совершил наезд на инспектора ППС.Полицейский получил перелом лодыжки со смещением. Ему оказана помощь и назначено амбулаторное лечение.СУ СК по Владимирской области возбудило уголовное дело.К вечеру нарушителя задержали, им оказался 39-летний житель Коврова, который еще весной решением суда лишенный права управления транспортными средствами за пьяную езду.Следите за подробностями этого резонансного дела в новых выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото: Никита Тарбеев.