Во Владимирской области возрождается городошный спорт Народная игра с большой историей. Кто...

Во Владимирской области возрождается городошный спортНародная игра с большой историей. Кто возрождает городошный спорт во Владимирской области? Узнала Мария Городская.Алексей Круглов ловко выбивает фигуру "Часовые". Энтузиасты-спортсмены приходят на "Торпедо" еженедельно, чтобы поиграть в "Городки". Старинную русскую забаву помнят все советские мальчишки и девчонки.Алексей Круглов, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике:- Что развивают "Городки"? Ловкость, выносливость, силу. То есть со временем развиваются эти качества, которые нужны нашей молодёжи. "Городки" это, можно сказать, первый шаг к сдаче нормативов ГТО.Игра всегда пользовались популярностью во Владимирской области. Алексей Бутаков, ветеран спорта, вспоминает: с 60-х годов "Городки" всегда были в программе владимирских спартакиад. А лучшей зачастую оказывалась команда из Мурома, но и владимирцы не отставали - спортсмены тренировались серьёзно.Алексей Бутаков, ветеран спорта Владимирской области:- На Тракторном заводе было четыре корта. Четыре корта! Оборудовано все. Площадка такая, резина вешается, чтоб не улетала бита. Всё на высшем уровне было. Даже у нас в "Моторе" был стрелковый тир и там была площадка "городошная". Приходили ребята три раза в неделю и тренировались.Правила игры простые. Рисуем квадрат - два на два. Цель - кинуть биту (её вес от двух до пяти килограммов) так, чтобы убрать все элементы "городка" с площадки. Победителем считается игрок или команда, которые затратят на выбивание фигур наименьшее количество бит.- Фигура называется "рак". Считается средней сложности, но раз лежит, то трудности вызывает.Самая лёгкая фигура для игроков - звезда. Самая сложная - письмо. А в мультфильме "Ну, погоди!" можно увидеть пулемётное гнездо.Эту игру любил полководец Александр Суворов. Городошные площадки делали во дворцах правящей династии Романовых. Последний российский император Николай Второй научил этой игре своих детей. За этим занятием они проводили время в ссылке в Тобольске - воспоминания об этом остались в дневниковых записях.По-новому стали играть после 1923-го года, когда "Городки" провозгласили "оружием пролетариата". С 1928-го года игру включили во Всесоюзную олимпиаду. Из 220-ти фигур выбрали 15 основных.Константин Раев, игрок в "Городки":- Всё детство лупил. Раньше была бойня целая, такой азарт был.За одну полуторачасовую игру проходят 6 километров - полноценная тренировка. Самому младшему игроку - пятьдесят семь. Самому старшему - восемьдесят три года. Для них это не просто игра, а возвращение своей счастливой "городошной" молодости. Городки-они вне времени.Мария Городская, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".