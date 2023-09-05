Во Владимирской области задержан водитель Газели, наехавший на полицейского Следственный комитет...

Во Владимирской области задержан водитель "Газели", наехавший на полицейскогоСледственный комитет по Владимирской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления: применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель Коврова, сообщают в ведомстве.Ранее сообщалось, что сотрудники МО МВД России «Ковровский» преследовали автомобиль, водитель которого не остановился по их требованию и пытался скрыться. В целях задержания сотрудники патрульно-постовой службы перекрыли ему дорогу. Но водитель продолжил движение и совершил наезд на инспектора ППС. Он госпитализирован в медицинское учреждение.Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, по месту его жительства проведен обыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Фото pxfuel.com