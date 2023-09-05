Во Владимирском райцентре перекроют одну из важных улиц. РЭС Гусь-Хрустального АО «ОРЭС -...

Во Владимирском райцентре перекроют одну из важных улиц.РЭС Гусь-Хрустального АО «ОРЭС - Владимирская область» 6 сентября с 9.00 до 15.00 по ул.Некрасова от пер.Стекольщиков до пер.Вольного будет перекрыто движение автотранспорта.Это будет сделано в связи с прокладкой кабельной линии 0.4 кВ от ТП-29 до вновь построенной котельной на ул.Садовой, сообщила администрация Гусь-Хрустального.Фото: https://www.pxfuel.com