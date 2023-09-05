Во Владимирскую область поступило свыше 270 тысяч доз вакцины от гриппа. Уже с этой недели...

Во Владимирскую область поступило свыше 270 тысяч доз вакцины от гриппа.Уже с этой недели привиться можно в медорганизациях. Для взрослых доступны трёхвалентная «Совигрипп» и четырёхвалентная «Ультрикс Квадри». Для детей предназначена «Ультрикс Квадри» ( ее поступило почти 60 тысяч доз). Врачи рекомендуют привиться одновременно двумя вакцинами – против гриппа и пневмококковой инфекции. В регионе в наличии - вакцины «Превенар 13» и «Пнемотекс». В сентябре ожидается поступление вакцины против коронавируса.В Минздраве региона напоминают, что прививку можно сделать и в гипермаркете «Глобус» (по вторникам и четвергам с 10 до 14:00).