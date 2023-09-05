Водитель попавшей в ДТП во Владимирской области Скорой помощи находится в реанимации с травмами...

Водитель попавшей в ДТП во Владимирской области "Скорой помощи" находится в реанимации с травмами головы.В ДТП с участием машины "Скорой помощи" в деревне Сенино Ковровского района травмы различной степени тяжести получили 7 человек. Их доставили в Центральную городскую больницу г. Коврова, сообщила пресс-служба минздрава Владимирской области.Водитель скорой помощи, два фельдшера, пациент и еще двое сопровождающих направлены на амбулаторное лечение.Водитель автомобиля"Тойота" с ЧМТ и СГМ находится в реанимации.Напомним, что 4 сентября, около 7 утра, в Ковровском районе водитель автомобиля "Тойота" выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с машиной скорой медицинской помощи.Решается вопрос, подлежит ли восстановлению, поврежденный в ДТП автомобиль "скорой".Фото: пресс-служба минздрава Владимирской области.