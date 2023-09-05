По словам гендиректор агентства недвижимости Городской риэлторский центр Юлия Усачева, все зависит от способа покупки жилья.

По словам гендиректор агентства недвижимости "Городской риэлторский центр" Юлия Усачева, все зависит от способа покупки жилья.Она отметила, что если у вас есть необходима сумма для покупки, то лучше рассмотреть "вторичку" с готовым ремонтом и в относительно новом доме. А вот если ваш вариант – только ипотека, то в этом случае лучше рассматривать новостройку, на которую действуют льготные ставки. Но, как отмечает , в этом случае еще придется накопить на ремонт.Конечно, у каждого варианта есть и плюсы, и минусы. Например, если выбираете вторичное жилье, то сразу можно заехать и не делать ремонт, также в районе, скорее всего, будет развитая инфраструктура. Минусы, конечно, тоже имеются: дорогая ипотека и изношенные инженерные коммуникации, двор без парковки.Покупка новостройки также имеет свои за и против. Из очевидных плюсов: доступность льготной ипотеки, возможность сделать планировку под себя и благоустроенные общественные зоны. Недостатков тоже хватает. Например, придется ждать окончания строительства, делать ремонт и некоторое время жить без развитой инфорструктуры.По словам Юлии Усачевой, когда ипотечные ставки вырастут после повышения ключевой до 14-15%, некоторой категории покупателей будет не доступно вторичное жилье, так как возрастет размер ежемесячных платежей.