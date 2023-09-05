На минувшей неделе к медикам Владимирской области с жалобами на укусы клещей обратились 58 жителей, среди которых 16 несовершеннолетних.

На минувшей неделе к медикам Владимирской области с жалобами на укусы клещей обратились 58 жителей, среди которых 16 несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Снятых с людей паразитов исследовали. В двух случаях был выявлен иксодовый клещевой боррелиоз.Всего же с начала сезона активности кровососов на территории 33-го региона было зафиксировано 2562 факта нападения клещей на людей. В том числе жертвами стали 598 детей.