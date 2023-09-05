Правоохранители задержали водителя, который наехал на сотрудника ППС и скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали водителя, который наехал на сотрудника ППС и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили пресс-служба МВД России и СУ СК России по Владимирской области.Ранее «АиФ» рассказывал, как вечером 3 сентября на трассе «Ковров-Погост-Любец» госавтоинспекторы пытались остановить автомобиль ГАЗ, но водитель не подчинился и попробовал уехать. В ходе начавшейся погони .«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлена личность мужчины, находившегося за рулем. Им оказался 39-летний местный житель, ранее решением суда лишённый права управления транспортными средствами», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Водителя задержали и доставили в следственные органы.