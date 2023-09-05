Завершение капитального ремонта трех ФАПов во Владимирской области взяла на контроль...

Завершение капитального ремонта трех ФАПов во Владимирской области взяла на контроль прокуратура.Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что по договору между ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» и ООО «Благострой» в рамках национального проекта «Здравоохранение» должен был проведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Новобусино до 17 мая.Чего по факту сделано не было, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.При этом в ФАП до капитального ремонта в среднем ежемесячно обращалось 250 человек из них 30 % пенсионеры.По результатам проверки прокурором в отношении генерального директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении.Кроме того, нарушение сроков выявлено прокурором и при выполнении капитального ремонта Зиновьевского и Золотухинского фельдшерско-акушерских пунктов, в связи с чем, в адрес руководителей организаций-подрядчиков внесены представления. Решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении, отметили в надзорном ведомстве.Одновременно с этим по фактам ненадлежащего осуществления контроля за выполнением работ внесено представление в адрес главного врача ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ".Завершение находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com