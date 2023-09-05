Житель Владимирской области три года спустя признался, что убил человека и сжег его...

Житель Владимирской области три года спустя признался, что убил человека и сжег его труп.Расследованием установлено, что в августе 2020 года 32-летний мужчина и двое его знакомых распивали спиртные напитки в доме в деревне Арсаки Александровского района. В квартиру, попытавшись выломать входную дверь, вошел потерпевший. Тогда обвиняемый схватил нож и нанес потерпевшему удар в живот, от которого тот скончался.Злоумышленник замотал труп в одеяло, оттащил в кусты, облил дизельным топливом и поджег. Скрывшись с места преступления, он долго жил в Волгограде, будучи в федеральном розыске, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Однако в минувшем июле этого сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.Уголовное дело направлено в Александровский городской суд.