Переход на систему оплаты по факту анонсировал губернатор в своем телеграм-канале. Владимирцы оценят новшество уже в этом отопительном сезоне. Если раньше жители области получали квитанции

Переход на систему оплаты по факту анонсировал губернатор в своем телеграм-канале. Владимирцы оценят новшество уже в этом отопительном сезоне. Если раньше жители области получали квитанции за централизованное отопление каждый месяц, по схеме 1/12, то теперь система изменится – платить нужно будет только за 7 холодных месяцев, когда работают батареи. Одной из причин перехода на такую