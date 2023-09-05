Мужчине, который сбил полицейского, предъявили обвинение и избрали меру пресечения, сообщили в Следственном комитете. 39-летнего нарушителя отправили в СИЗО. Напомним, происшествие

Мужчине, который сбил полицейского, предъявили обвинение и избрали меру пресечения, сообщили в Следственном комитете. 39-летнего нарушителя отправили в СИЗО. Напомним, происшествие случилось вечером 3 сентября, мужчина управлял автомобилем “ГАЗ”, когда сотрудники ДПС попытались остановить его, он скрылся. Началось преследование, в котором участвовали сотрудники ППС. Один из полицейских попытался остановить машину, но в результате оказался на