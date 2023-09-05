Победительница одного из сезонов популярного шоу Битва экстрасенсов рассказала, почему карты Таро стали так популярны.

Победительница одного из сезонов популярного шоу "Битва экстрасенсов" рассказала, почему карты Таро стали так популярны.По словам ведьмы, система карт Таро – мощный механизм, позволяющий заглянуть в будущее. "Это очень точный способ прогнозирования, особенно, когда ею владеет в полной мере специалист", – говорит Райдос. Правда, уточняет, что для карт необходим и дар, который необходимо развивать, не бояться заглядывать в людей и их судьбы.Звезда шоу "Битва экстрасенсов" считает, что совмещать карты Таро и какую-то еще деятельности все-таки не стоит. Важно погрузиться в материал и занятие с головой, чтобы постоянно оттачивать мастерство. Виктория Райдос не считает правильной схему, в которой человек "делает ноготочки" и заодно таролог.В беседе с ведьма отметила, что карты Таро не стоит давать в руки другим людям. Если человек серьезно занимается предсказаниями с помощью этой мантическими системами, то в данном случае важно помнить про энергии, который другой может передать через колоду.Также Виктория Райдос рассказала, в чем различие между картами Таро и популярными в последнее время Метафорическими Ассоциативными Картами. По словам ведьмы, МАК работают с подсознанием человека и раскрывают внутренние интуитивные знания самого мастера. Таро же берет информацию из пространства, раскрывают ее вариативность.