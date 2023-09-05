Сияющая улыбка в миг стерлась с лица актрисы. Медик показал рост опухоли.

Сияющая улыбка в миг стерлась с лица актрисы. Медик показал рост опухоли.Все произошло сумбурно. Накануне беседы с доктором знаменитость выглядела счастливой и заряжала всех позитивом. Задорная, подвижная и яркая женщина появилась на сцене Первого канала с песней про оранжевый цвет. Вместе с актрисой на публику вышли танцовщицы в костюмах моркови. Звезда сериала "Две судьбы" Татьяна Абрамова стала героиней программы "Жить здорово!".Затем ведущая Елена Малышева в свойственной ей шутливой манере решила вещать о болезнях и органах человека. Она попросила коллегу рассказать об онкологии специально для улыбчивой артистки.Стоя напротив звезды сериала "Две судьбы", врач Михаил Коновалов сказал страшное о постановке диагноза "рак груди". Оказывается, количество каротиноидов в организме влияет на риск возникновения опухолей молочной железы. Исходя из слов медика, если женщина не потребляет вместе с пищей достаточно этих органических пигментов, то может заработать онкологию.Из-за таких новостей актриса Татьяна Абрамова сильно изменилась в лице. К тому же макет женской груди с демонстрацией новообразования смотрелся довольно пугающе. Таким образом рыжая гостья программы узнала о раке груди. Позднее Елена Малышева хотела удивить ее и другой информацией, но актриса ответила, что уже в курсе.С экрана было заметно напряжение в студии Первого канала. Возможно, стоит выбирать для обсуждений менее тревожные темы. Например, как пишет сайт , раскрыта взаимосвязь между потреблением орехов и работой мозга.Звезда сериала "Две звезды" Татьяна Абрамова стойко выдержала эксперимент в эфире шоу "Жить здорово!". Под конец Елена Малышева подчеркнула, что каротиноиды особенно нужны женщинам, поскольку также помогают коже бороться со старением.