Он погиб в октябре 2023 года при освобождении Макеевки, попав под обстрел во время возвращения с боевого задания.

В ковровской школе №9 состоялся митинг в память о жертвах террористического акта в Беслане и была открыта памятная доска в честь выпускника Антона Орленко, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Антон окончил школу в 1998 году и ушел на службу в самом начале спецоперации. Он погиб в октябре 2023 года при освобождении Макеевки, попав под обстрел во время возвращения с боевого задания. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.На мероприятии присутствовали его друзья, родная сестра, инициировавшая установку доски, классный руководитель, представители ветеранских организаций и специалисты управления образования. Учащиеся, педагоги и гости возложили цветы к мемориалу и почтили память Антона минутой молчания. Ольга Сидорова, сестра героя, передала в дар школьному музею часы, которые он носил во время службы.