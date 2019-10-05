Мария Миронова назвала пол и имя второго ребенка. Важное заявление 46-летняя актриса сделала в Инстаграм.

Мария Миронова назвала пол и имя второго ребенка. Важное заявление 46-летняя актриса сделала в "Инстаграм".В личном микроблоге артистка поблагодарила поклонников за поздравления и теплые слова. "Дорогие мои и любимые друзья, подписчики, тысячи людей, которые разделили мою радость, спасибо вам! Я сегодня первый день вылезла в мир! И он оказался таким теплым и красивым как озеро Вулиагмени!", – поделилась звезда.Мария Миронова отметила, что прогнозы большинства подписчиков не сбылись – у нее родился мальчик. "Я, дорогие мои, я получила сотни поздравлений с дочкой, но видно, дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор... Федор", – написала артистка.Материал дополняется.