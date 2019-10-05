На счету оперативников множество предупрежденных и раскрытых преступных деяний, а также результативный розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, и граждан, пропавших без вести.

5 октября 2019 года исполняется 101 год со Дня образования службы уголовного розыска в системе МВД России. На счету оперативников множество предупрежденных и раскрытых преступных деяний, а также результативный розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, и граждан, пропавших без вести.Так, в первом полугодии 2019 года сотрудниками уголовного розыска раскрыто более 150 тысяч преступлений. В их числе свыше 3 тысяч убийств и покушений на убийство, около 8 тысяч фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, порядка 1,2 тысячи изнасилований, свыше 100 тысяч краж, в том числе 30 тысяч из квартир, 10 тысяч грабежей и 3,5 тысячи разбойных нападений, а также порядка 5 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.Также раскрыто 19 тысяч преступлений прошлых лет.Среди раскрытых наиболее резонансные: убийствов июле 2016 года настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в г. Переславле-Залесском игумена Даниила, похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, кража одиннадцати икон из церкви Смоленской иконы Божией Матери в Подмосковье, хищение денежных средств из банкоматов на территории пяти федеральных округов России.Обеспечивая безопасность и покой граждан, представители уголовного розыска постоянно находятся на передовой борьбы с преступностью, работая в сложных условиях, проявляя мужество и самоотверженность, нередко они рискуют своей жизнью. В этом году при исполнении служебного долга погибли 3 сотрудника уголовного розыска.Невзирая на опасность, оперуполномоченные уголовного розыска продолжают славные традиции российского сыска, добросовестно и неустанно стоят на страже законности и поддержания принципа неотвратимости наказания за противоправное деяние, что позволяет укрепить уверенность граждан в своей безопасности.