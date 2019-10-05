Российская
актриса перестала скрывать бурный
роман со звездой кинематографа Дарреном Аронофски.
25-летняя Аглая Тарасова обнималась с 50-летним автором Реквиема по мечте на
красной дорожке 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания).
Российская
актриса перестала скрывать бурный
роман со звездой кинематографа Дарреном Аронофски.
25-летняя Аглая Тарасова обнималась с 50-летним автором "Реквиема по мечте" на
красной дорожке 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания).
Артистка, знаменитая по фильма "Лед" и "Интерны" и
режиссер появились
вместе на премьере фильма
"Умиротворенный". Парочка не скрывала нежных чувств, бросая друга на друга
нежные взгляды.
Аглая Тарасова предстала в коротком черном
платье с белой окантовкой, а ее спутник – в костюме и белой рубашке. Друзья влюбленных
подтвердили, что они счастливы вместе уже целый год. На вопросы журналистов о
личной жизни знаменитости отвечать не стали, передает
Слухи о том, что и Даррен Аронофски закрутили
роман, ходят уже
несколько месяцев. Актрису и американского режиссера не раз видели вместе на
светских мероприятиях. А в апреле Аронофски прилетел в Москву на юбилей избранницы.
Даррен Аронофски был обручен с актрисой Рэйчел Вайс.
От союза с ней в 2006 году у него появился сын Генри. В 2016 году режиссер
"Черного лебедя" и "Мамы" начал встречаться с Дженнифер Лоуренс. Отношения продлились чуть больше года.
– дочь актрисы Ксении Раппопорт. Ее
настоящее имя – Дарья. Ранее артистка крутила романы с партнером по сериалу
"Интерны" Ильей Глинниковым, затем – с коллегой по
ленте "Лед" Милошем Биковычем.