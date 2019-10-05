Российская актриса перестала скрывать бурный роман со звездой кинематографа Дарреном Аронофски. 25-летняя Аглая Тарасова обнималась с 50-летним автором Реквиема по мечте на красной дорожке 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания).

Российскаяактриса перестала скрывать бурныйроман со звездой кинематографа Дарреном Аронофски.25-летняя Аглая Тарасова обнималась с 50-летним автором "Реквиема по мечте" накрасной дорожке 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания).Артистка, знаменитая по фильма "Лед" и "Интерны" ирежиссер появилисьвместе на премьере фильма"Умиротворенный". Парочка не скрывала нежных чувств, бросая друга на друганежные взгляды.Аглая Тарасова предстала в коротком черномплатье с белой окантовкой, а ее спутник – в костюме и белой рубашке. Друзья влюбленныхподтвердили, что они счастливы вместе уже целый год. На вопросы журналистов оличной жизни знаменитости отвечать не стали, передаетСлухи о том, что и Даррен Аронофски закрутилироман, ходят уженесколько месяцев. Актрису и американского режиссера не раз видели вместе насветских мероприятиях. А в апреле Аронофски прилетел в Москву на юбилей избранницы.Даррен Аронофски был обручен с актрисой Рэйчел Вайс.От союза с ней в 2006 году у него появился сын Генри. В 2016 году режиссер"Черного лебедя" и "Мамы" начал встречаться с Дженнифер Лоуренс. Отношения продлились чуть больше года.– дочь актрисы Ксении Раппопорт. Еенастоящее имя – Дарья. Ранее артистка крутила романы с партнером по сериалу"Интерны" Ильей Глинниковым, затем – с коллегой поленте "Лед" Милошем Биковычем.