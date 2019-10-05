Матчем в Уфе стартовал двенадцатый тур чемпионата России по футболу. Уфа со счетом 0:1 проиграла грозненскому Ахмату, проводившему первый матч под руководством Игоря Шалимова.

Матчем в Уфе стартовал двенадцатый тур чемпионата России по футболу. "Уфа" со счетом 0:1 проиграла грозненскому "Ахмату", проводившему первый матч под руководством Игоря Шалимова.На 9 минуте полузащитник гостей Олег Иванов выполнил подачу с левого фланга. Вратарь уфимцев Александр Беленов не добрался до мяча, и Вилькер Анхель нанес точный удар по воротам – 0:1. Счет мог измениться, но футболисты не использовали ряд выгодных моментов. Причем, у "Ахмата" было больше возможностей развить успех, нежели, чем у хозяев отыграться."Ахмат" выиграл первый матч под руководством Игоря Шалимова. Бывший полузащитник "Спартака", "Интера", сборных СССР и России заменил Рашида Рахимова в понедельник. Грозненцы набрали 12 очков и поднялись на 11 место. "Уфа" с 15 очками идет шестой.