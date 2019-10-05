Анастасия Решетова-Волконская рассказала поклонникам, как чувствует себя, находясь на последних неделях беременности.

Анастасия Решетова-Волконская рассказала поклонникам, как чувствует себя, находясь на последних неделях беременности.Девушка довольно часто делится подробностями своей личной жизни, особенно с тех пор, как узнала, что скоро станет мамой. Анастасия любит выкладывать снимки, на которых отчетливо виден ее уже сильно округлившийся живот. Что ж, это немудрено, ведь совсем скоро невеста знаменитого рэпепа Тимати подарит ему ребенка.Стоит отметить, что в последнее время Решетова ведет социальные сети не так активно, как хотелось бы. Многие уже успели подумать, будто бы модель увезли в роддом, но она развеяла эти слухи посредством публикации на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Девушка сообщила также и о своем состоянии."Сорри за отсутствие активности))) Некоторые уже подумали, что я в роддоме) Но нет) Еще рано) Пока все время хочется лежать и спать (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)", – написала в сториз Анастасия.Кроме того, девушка выложила фото, на котором позирует перед зеркалом в облегающем платье. Снимок она подписала так: "18 недель/38недель🐣 В августе писалачто живот у меня небольшой получается в отличии от размера крохи)) Нокак все и прогнозировали, стремительный рост пришелся именно напоследний месяц ) Не по дням , а по часам , как говорится )".Поклонники оценили нежный кадр более, чем в 142 тысячи лайков, и это за пару часов! Многие поспешили выразить беременной невесте Тимати свое восхищение. Некоторые даже поделились своими историями и впечатлениями от родов и предшествующем им периоде.