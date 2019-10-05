Накануне многие СМИ сообщили о том, что состояние актрисы резко ухудшилось после скандала с наркотиками. Наталья Бочкарева поспешила прокомментировать случившееся.

Накануне многие СМИ сообщили о том, что состояние актрисы резко ухудшилось после скандала с наркотиками. Наталья Бочкарева поспешила прокомментировать случившееся.В пятницу, 4 октября, в личном микроблоге звезда сериала "Счастливы вместе" опубликовала фотографию, где она запечатлена в скромном черном платье с длинным рукавом. Волосы артистка оставила распущенными.В подписи к снимку она привела цитату русского философа XIX века Петра Чаадаева. "Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...", – написала Наталья Бочкарева.Пост вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Большинство пользователей призвали звезду сознаться в том, что она употребляла запрещенные вещества: "Покайся, грешница", "А почему ты врешь, что это не ты, стыдобище", "Наркотики – вот секрет твоей диеты. Позорище".Материал дополняется.