Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария сообщила о своей помолвке. Радость девушка поделилась в своем микроблоге.

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария сообщила о своей помолвке. Радость девушка поделилась в своем микроблоге.Сейчас 18-летняя художница перебралась в Петербург. По ее словам, это было необходимо для того, чтобы реализовать в полной мере свой творческий потенциал. Сюда же в скором времени переехал и ее избранник Никита Кузьмин. Парень старше своей возлюбленной на восемь лет, однако это не мешает молодым наслаждаться обществом друг-друга.А недавно юноша стал инициатором дополнительной радости Марии. Парень сделал ей предложение руки и сердца в кафе "Фрида", чем дочь знаменитых родителей поспешила поделиться на личной странице в социальной сети "Инстаграм".Мне тут нашептывают на ушко.... Разное...интересное💜Обмолвилась, что помолвлены)))(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)", – подписала художница трогательную публикацию. В кадреМихалкова-Кончаловскаяплачет от радости, но в то же время демонстрирует вместе со своим избранником кольца на безымянных пальцах.Поклонники девушки пришли в восторг от такой замечательной новости. Многие поспешили пожелать молодым всего наилучшего, правда, некоторые выразили беспокойство – как отреагируют звездные родители на такие перемены в жизни своего ненаглядного чада."Мы чего-то пропустили, Маш! Оно так заманчиво приятно на правомбезымянном пальце👏👏👏❤️поздравляю и много много совместного счастья", "И шо сказала мама?🤣😘", "На долгие годы... Очень рада за вас с Никитой... ❤️," – написали пользователи.