Певица Анастасия Стоцкая прокомментировала слухи о том, что ее дети от Филиппа Киркорова.

Певица Анастасия Стоцкая прокомментировала слухи о том, что ее дети от Филиппа Киркорова.Анастасия тесно сотрудничала с "королем российской эстрады" в начале нулевых. Кирокоров всячески помогал девушке продвигаться по карьерной лестнице, они много выступали вместе и снимались в клипах.Сегодня же у артистки есть сын и дочь, зачатые в законном браке, однако в сети все равно продолжают считать, что настоящим отцом детей является Филлип Бедросович. Знаменитость рассказала, что ее сильно раздражают эти сплетни.Зачем мне делать ДНК-тест? Что за глупость? Если я его сделаю, все равно все будут думать, что их отцом является Филипп", – высказалась девушка.Она отметила, что вне зависимости от результатов экспертизы народ продолжит болтать свое, просто потому что ему хочется интриг и легенд. Впрочем, певица также обратила внимание на тот факт, что потребность в "хлебе и зрелищах" объясняется устройством психики человека."Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждой фотографией смоими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец, намекая наКиркорова. Это не заканчивается. Иногда, когда я без настроения, могуудалить такие комментарии, могу написать, мол, да – дети ФилиппаКиркорова," – передает слова Стоцкой издание .