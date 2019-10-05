В российской премьер-лиге новая тренерская отставка. Свой пост покинул тренер московского Динамо Дмитрий Хохлов.

В российской премьер-лиге новая тренерская отставка. Свой пост покинул тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов.В субботу динамовцы проиграли в гостях "Оренбургу" 0:2. Это поражение стало для 11-кратных чемпионов страны третьим подряд. Бело-голубые опустились в зону вылета – на 15 место. Сразу после игры Хохлов подал заявление об отставке, которое было принято руководством клуба.Сегодня после матча 12-го тура РПЛ "Оренбург" — "Динамо" главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера", — говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".Уход Хохлова стал третьей тренерской отставкой нынешнего сезона. В прошлое воскресенье свой пост добровольно покинул наставник "Спартака" Олег Кононов, а на следующий день Рашид Рахимов уступил место главного тренера "Ахмата" Игорю Шалимову.