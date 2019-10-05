Старшая наследница Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время прервала молчание. В личном микроблоге в Инстаграм Анна опубликовала новый пост.

Старшая наследница Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время прервала молчание. В личном микроблоге в "Инстаграм" Анна опубликовала новый пост.На фотографии девушка позирует в белом свитере, клетчатом пальто, голубых джинсах и сапогах. "Я люблю свою работу, но не по понедельникам", – рассказала наследница актрисы в личном микроблоге.Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" обратили внимание на то, что Анна разместила новый кадр спустя месяц молчания. Многие заподозрили, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, раз ее наследница уже вернулась к работе.Напомним, что Анна ведет собственный бизнес. В начале прошлого месяца девушка открыла магазин женской одежды собственного бренда и пригласила на мероприятие всех самых близких людей. Однако артистка так и не смогла побывать на важном для дочери событии.В сентябре в прессе появилась информация о том, что у диагностировали рак.Материал дополняется.