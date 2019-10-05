Медовуха на березовом соке, суздальский сбитень и многое другое. Сегодня в Суздале всё готово к официальному открытию широкой Ефросиньевской ярмарки.

Ефросиньевская ярмарка снова рада встретить своих гостей в Суздале. Угоститься исконно русскими блюдами, послушать выступления народных коллективов, а так же принять участие в различных конкурсах. Место и время встречи неизменны как и в старину на Торговой площади. По традиции, как и 100 лет назад, торговля началась с литургии и освящения торговых рядов.Событие для Суздаля- историческое. Ефросиньевская ярмарка проводилась в Суздале ежегодно, начиная с 1853- его года. Её возникновение связывают с празднованием памяти святой Ефросинии Суздальской. Традиционный праздник был возрожден в 2007-ом году совместными усилиями администрации Суздальского района и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.С каждым годом количество участников ярмарки растет. Сегодня же даже яблоку негде упасть. Народные песни, танцы. Удивительная атмосфера. Такой предстаёт знаменитая ярмарка для гостей. Здесь представлены народные промыслы, сувениры, натуральные фермерские продукты. От козьего молока до свойского сыра. Здесь же можно попробовать блюда, занесенные во Всемирную Красную книгу вкуса. На ярмарке немало иностранцев. А украшением праздника станет полюбившийся как детям, так и взрослым передвижной мини-парк аттракционов Закрутиха. Он воссоздан по старым гравюрам и фотографиям.Ефросиньевская ярмарка- не только место, где по доступным ценам можно приобрести товары отменного качества, это торговые традиции древнего Суздаля, которые должны жить.