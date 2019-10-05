Погибший и двое пострадавших: неудачная попытка обгона закончилась серьезным столкновением двух легковых автомобилей в Нижегородской области. Момент аварии на трассе попал в объектив регистратора очевидца.

Утром в минувшую пятницу, 4 октября, в Богородском районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Регистратор очевидца запечатлел момент фатального столкновения.Судя за записи, водитель Mitsubishi Lancer попытался совершить обгон, однако не рассчитал дистанцию до встречной машины. Он попытался вернуться в свою полосу, однако не справился с управлением после резкого торможения.Mitsubishi занесло на "встречку" и она столкнулась с автомобилем "Лада Веста"В результате инцидента на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород погиб 50-летний мужчина, находившийся в салоне автомобиля, оказавшего на встречной полосе.Оба водителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.