В японском городе Сайтама завершился командный турнир по фигурному катанию Japan Open. Победу одержала сборная Европы, за которую выступали россиянки Александра Трусова и Алина Загитова.

В японском городе Сайтама завершился командный турнир по фигурному катанию Japan Open. Победу одержала сборная Европы, за которую выступали россиянки Александра Трусова и Алина Загитова.Александра выиграла произвольную программу в женском одиночном катании. Судьи оценили выступление Трусовой в 160,53 балла. Алина с результатом 154,41 балла заняла второе место. На третьем японка Рика Кихира — 144,76.Благодаря успеху российских фигуристок сборная Европы с суммой 614,73 балла стала победителем турнира. На втором месте борная Японии (602,16), на третьем — команда Северной Америки (593,42).