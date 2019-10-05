С семьей Олега Газманова случилась неприятность во время отдыха. О происшествии супруга артиста сообщила в личном микроблоге.

С семьей Олега Газманова случилась неприятность во время отдыха. О происшествии супруга артиста сообщила в личном микроблоге.Несколько дней назад Олег Газманов отправился вместе с женой в Италию. На странице в "Инстаграм" Марина Муравьева рассказала, что в рамках поездки они планируют посетить несколько городов, сходить на выставки, посмотреть мюзикл и полюбоваться природой.Однако вскоре выяснилось, что их путешествие идет не так гладко. Во время поездки к термальным источникам с супругами произошла неприятная ситуация. Когда с женой вышел из машины, чтобы посмотреть на виноградники, то случайно захлопнул дверь транспорта с ключами внутри."Настоящие не пятизвездочные приключения начались! Звоним на станцию обслуживания Мерсов в Верону, их рекомендации: или выбить стекло или телепатировать второй ключ. Упс! Звоним на станцию в Москве: и они рекомендуют найти 1,5 проволоку и позвонить местному "золотые ручки", – вспомнила жена артиста.В конце концов они решили вызвать на помощь специалиста. К счастью, мужчина быстро приехал и помог супругам открыть дверь машины. "Уф, обошлось. Теперь мчим в терме отмокать в горячей водичке! С ним так всегда весело! Главное во время выключить Марину Анатольевну", – написала супруга исполнителя.Поклонники звездной пары не смогли пройти мимо такого любопытного поста. Они обрадовались тому, что история закончилась хорошо, и пожелали супругам хорошего отдыха: "Обожаю вашу пару. Вы такие классные! Никогда не меняйтесь", "Набирайтесь впечатлений и делитесь с нами".