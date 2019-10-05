Учитель из Ставрово рассказывает о профессии, которая на всю жизнь.

Неразделенная любовь, проблемы с друзьями, конфликты с преподавателями. С какими проблемами можно подойти к школьному учителю? Чтобы он понял и принял. Учитель биологии и химии, профессиональный психолог Светлана Харламова знает: с детьми обязательно нужно разговаривать. Ей доверяют все секреты.Светлана Харламова, учитель химии, биологии ставровской СОШ Собинского района: "Доверяем, дети, да? Рассказываем? И то, что им кажется, происходит не так, как должно бы быть. И даже те конфликты, которые происходят внутри семьи."Как нас воспринимают окружающие? - пытаются узнать ребята из пятого "В" на классном часе. Ване Моделкину предстоит узнать, кого загадали его одноклассники. И только позже выясняется, герой - он сам.Ваня Моделкин, ученик 5"В" Ставровской средней школы: "Ну вообще да, было очень похоже. Мне сказали, что крепкий фундамент у меня - а это так и есть. Я хожу в бокс."Светлана Харламова мечтала стать педагогом с детства. И до сих пор помнит свой первый год в школе - в 91 году. Девяностые, по ее словам - самый творческий период.Светлана Харламова, учитель химии, биологии ставровской СОШ Собинского района: "Это был полет фантазии. Не было никаких методических наработок. Интернета не было.. И особо где-то взять материал... Только из опыта, из того, что получили, как-бы, копилку в институте."За 28 лет ее педагогическая "копилка" наполнена. И самый драгоценный совет - быть ученику другом.Светлана Харламова, учитель химии, биологии ставровской СОШ Собинского района: "Часто ругают современное поколение. А оно такое, какое есть. Ведь дети - это зеркало. Зеркало того общества, в котором мы живем.""Встаньте те, кто любит кататься на коньках"Такие игры на классном часе помогают ученикам лучше узнать друг друга. Если коллектив сплоченный, то успеваемость будет выше."Светлана Николаевна - это теперь наша новая учительница. И мы ее теперь будем любить всегда. До девятого класса. А может, и до одиннадцатого."Каково это - весь день стоять у доски? Сложно ли быть учителем? Отвечают ученики пятого "В"."Надо по ночам проверять тетрадки. Рабочий день долгий."Арина Колотухина, ученица 5"В" Ставровской средней школы: "И тебе надо пытаться всех их перекричать. Но все учителя не вечные. И нервы у них тоже не бесконечные. Поэтому надо стараться уважать учителей и стараться их не нервировать. Слушать их внимательно. И не позорить их на всю школу."Ее выпускники становятся коллегами. Это главная награда для учителя. Но Светлана Харламова состоялась не только профессионально - у нее трое детей и двое внуков.Светлана Харламова, учитель химии, биологии ставровской СОШ Собинского района: "Педагог, наверное, ни для одной женщины, это образование никогда не будет лишним. Даже если потом она не будет работать по специальности, но в жизни это очень пригодится.""Кого учу - того люблю" - эту поговорку знают все ученики Светланы Николаевны. Они - часть ее большой семьи.Анастасия Сахарова, Максим Котов. "Вести-Владимир"