Лариса Гузеева известна своими меткими и беспристрастными высказываниями в адрес знаменитостей. Во время съемок очередного выпуска Давай поженимся! телеведущая неожиданно заговорила о вдове Николая Караченцова.

Лариса Гузеева известна своими меткими и беспристрастными высказываниями в адрес знаменитостей. Во время съемок очередного выпуска "Давай поженимся!" телеведущая неожиданно заговорила о вдове Николая Караченцова.На съемочной площадке актриса рассказала, что недавно обсуждала тему собственных похорон вместе с коллегой Ларисой Удовиченко. По словам телеведущей, она хотела бы, чтобы на ее поминках все изнывали от горя: "бились об стенку, рыдали, сожалели".Гузеева призналась, что не понимает тех, кто превращает вечер памяти в пьяную вечеринку. "Мы тут сплетничали про одну веселую вдову, которая на поминках пила шампанское с "красными губами".Типа покойник был бы рад видеть меня такой счастливой: шампанское, красные губы, песни...", – цитирует артистку "".Нетрудно догадаться, что телеведущая намекнула на вдову Николая Караченцова. В вечер памяти народного артиста РСФСР Людмила Поргина строго-настрого запретила присутствующим лить слезы по покойному. Вдова не раз поднимала бокалы с шампанским за актера и даже позволила себе крикнуть "Гип-гип-ура!".Напомним, несколько дней назад вокруг театра "Ленком" разгорелся скандал, связанный с отменой вечера памяти Николая Караченцова. Администрация театра решила не проводить мероприятие по причине того, что еще прошло мало времени со дня смерти художественного руководителя Марка Захарова. Людмила Поргина была шокирована известием и пообещала разобраться в случившемся.