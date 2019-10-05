Грозненский Ахмат в первом матче под руководством тренера Игоря Шалимова обыграл в гостях Уфу 1:0. Благодаря этому выигрышу грозненцы покинули зону вылета.

Грозненский "Ахмат" в первом матче под руководством тренера Игоря Шалимова обыграл в гостях "Уфу" 1:0. Благодаря этому выигрышу грозненцы покинули зону вылета.Новый тренер "Ахмата" Игорь Шалимов посвятил победу главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, которому в субботу исполнилось 43 года. "Я хочу посвятить победу главе республики Рамзану Кадырову, он очень переживает за команду. Также посвящаю победу болельщикам. В первом тайме мы старались прессинговать, не давали сопернику низом давать нацеленные длинные передачи. Команда "Уфа" — жесткая, организованная, если им в этом компоненте уступить, будет сложно. Мы не уступили и смогли победить", — заявил Игорь Шалимов в эфире телеканала "Матч Премьер".Игорь Шалимов в бытность футболистом выступал за "Спартак", итальянские "Фоджу", "Интер" и "Болонью", сборные СССР и России. В качестве тренера Игорь Михайлович работал в "Уралане", "Краснодаре", "Химках" и женской сборной России. В понедельник 50-летний специалист был назначен главным тренером "Ахмата".