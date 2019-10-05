В Минтрансе и Госавтоинспекции готовят поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны упорядочить передвижение на самокатах и роликах по улицам российских городов.

В Минтрансе и Госавтоинспекции готовят поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны упорядочить передвижение на самокатах и роликах по улицам российских городов.Как уточняется в статье, публикованной в газете ""Коммерсант", в ПДД будет введен термин "средства индивидуальной мобильности" — сокращенно СИМ. Под новое понятие будут подпадать электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, скейты, ролики и моноколеса.В последнее время участились случаи аварий и дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов и гироскутеров. Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин сообщил, что обладатели СИМа должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам. Если соответствующей разметки нет, им разрешено будет ехать по тротуару со скоростью не выше 20 километров в час. Там, где нет ни велосипедной дорожки, ни тротуаров, перемещаться СИМам разрешено в транспортном потоке по проезжей части. Для безопасности передвижения владельцам таких транспортных средств разрешено занимать только крайний правый ряд.Поправки находятся на стадии обсуждения и рабочего согласования. Их принятие планируется в ближайшее время.